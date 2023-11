Le panelle, Bocelli junior, due teatri tutti per sé: i retroscena del compleanno palermitano di Nakajima

Il Politeama illuminato di rosso in omaggio ai colori del Sol Levante, la scalinata del Teatro Massimo come una passerella per selfie e sfilate in kimono e smoking e i sapori della Sicilia a fare da sfondo. Il compleanno del magnate giapponese Kaoru Nakajima, l'industriale dal patrimonio plurimilionario che ha deciso di festeggiare i suoi 73 anni proprio a Palermo, ha rispettato le aspettative al netto delle polemiche: sfarzo e lusso per un evento unico nel suo genere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Convention, concerto e open coffee al Teatro Massimo

Il miliardario e i suoi ospiti sono arrivati al Teatro Massimo per ora di pranzo. Sul palco a dare il benvenuto è stato proprio il festeggiato che, per un'ora e mezza, ha tenuto banco con un discorso in giapponese. Smoking blu "estoril", diamante da 50 carati al dito, Nakajima ha ringraziato quanti dal Giappone lo hanno raggiunto per questa ricorrenza (che inizialmente doveva essere il suo 70esimo). Dopo la convention, il figlio del tenore Andrea Bocelli, Matteo, ha acceso la sala grande del monumento lirico che il magnate ha riservato - pagando un canone di quasi 100 mila euro - e dove il primo giorno ha assistito dal palco reale all'ultima del Don Giovanni di Riccardo Muti, suo fraterno amico.

A seguire l'open coffee, organizzato da Galati catering, dove gli ospiti hanno potuto assaggiare piccoli paninetti con prosciutto cotto e fontina, mini brioscine con crudo e maionese o con melanzane e asiago, micro muffin di mele o al cioccolato, tartellette alla frutta, quadrotti di crostata all'albicocca e ai frutti di bosco. Da bere tè, caffè americano e analcolici, insieme a succhi di frutta e i vini della cantina Planeta (bianco e rosso La Segreta più lo spuntante della casa). Intorno alle 18 tutti in hotel, tra Villa Igiea e l'Hotel delle Palme (riservati a fronte di 250 mila euro) in vista della cena della sera.

La festa di compleanno al Politeama

I 500 ospiti sono così arrivati al Politeama Garibaldi tirati a lucido, per una cena elegantissima e raffinatissima costata circa 40 mila euro e curata anche stavolta da Bartolo Galati, uno navigato nel settore dei banchetti ma alla sua prima volta con un evento di questa portata, unico nel suo genere. I tavoli rotondi, apparecchiati con tovaglie di lino e raso bianco, erano accompagnati da sedie chiavarine con cuscino, posate in argento, sottopiatti in vetro e bicchieri antichizzati. Per l'occasione i camerieri hanno indossato una giacca nera. Luci soffuse e musica di sottofondo hanno dato quel tocco di magia al teatro, che il magnate ha riservato per una settimana intera per permettere l'allestimento in piena sicurezza a tutela di poltrone e palco.

Il menu della cena

Gli aperitivi sono stati serviti al tavolo: il primo assaggio di una cena dai sapori siciliani gli ospiti giapponesi l'hanno avuto provando polpettine di riso al tartufo, crocchette di patate al latte e mentuccia e panelle. Spazio poi all'antipasto con un'insalata di polpo alla siciliana (condita con olive, pomodoro, patate, carote, capperi, prezzemolo, sedano e cipolla). Come primo sono stati offerti paccheri al ragù di manzo sfilacciato e bietole e come secondo, invece, manzo di scottona in salsa al nero d'Avola su schiacciata di patate al timo. Infine il dolce: Kaoru Nakajima ha voluto che i suoi ospiti provassero, oltre al tiramisù, i piccoli cannoli siciliani ripieni di crema di ricotta fresca.

Grande attenzione è stata riservata ai vegani, con un menu ad hoc (scritto in giappone e inglese): per loro caponata di melanzane, paccheri al ragù di verdure, pomodorini e basilico, scaloppine di seitan al limone su schiacciata di patate e germogli di piselli, cannoli e tiramisù veg. Ad accompagnare la cena, inoltre, sono stati i lievitati a cui Galati dà sempre grande importanza, realizzati con blend di farine di tumminia e perciasacchi, ai cinque cereali, sesamo e olive e anche grissini artigianali. Grande assente dal menu il pesce, come da desiderio del magnate che voleva che i suoi ospiti provassero sapori nuovi e inediti.

Tra gli invitati anche alcuni palermitani

Tra gli invitati, seduti allo stesso tavolo, l'assessore comunale all Cultura Giampiero Cannella, la vicepresidente nazionale di Confcommercio Patrizia Di Dio (con i rispettivi consorti), il presidente di Federalberghi Nicola Farruggio e la moglie Rosa Di Stefano, che gli hanno regalato un libro con le litografie di Gianbecchina. Assente il sindaco Roberto Lagalla (che ha mandato in sua rappresentanza un uomo della sua giunta) che tuttavia aveva incontrato Nakajima il giorno prima, a Villa Niscemi. "Un incontro denso di scambi - aveva detto - e opinioni sull'Italia e il Giappone. Abbiamo parlato molto di Palermo e di quanto il suo patrimonio storico e artistico abbia colpito positivamente lui e gli ospiti accolti in città negli ultimi giorni, che hanno apprezzato l'amichevole ospitalità tipica di noi palermitana". Ora la vacanza volge al termine e già oggi molti raggiungeranno l'aeroporto Falcone Borsellino per tornare in Giappone.