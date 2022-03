Oltre 8 mila libri e 1.500 prestiti ai residenti dello Zen: la biblioteca Giufà spegne 5 candeline

Oltre 8 mila volumi, di cui buona parte per l'infanzia, quasi 1.500 prestiti a bambini, ragazzi e abitanti dello Zen, decine di presentazioni con autori e autrici, seminari e convegni, laboratori di lettura. E ancora, due edizioni dello Zen Book Festival e un tavolo per condividere risorse ed esperienze di tutte le biblioteche per l’infanzia presenti in città. Sono alcuni dei risultati dei primi cinque anni di attività di Giufà, la biblioteca di quartiere realizzata dall’associazione Laboratorio Zen Insieme, che oggi festeggia il suo quinto compleanno.

“Troppo spesso l’infanzia e l’adolescenza sono raccontate con un’attenzione alla cronaca, spettacolarizzata ed emergenziale, quando invece - dichiara la direttrice Mariangela Di Gangi - occorre costruire, e per fortuna esistono tante esperienze che vogliono dare continuità a interventi che garantiscano opportunità di sviluppo sociale, relazionale creativo ed emotivo a tutti i bambini e a tutte le bambine, i ragazzi e le ragazze, indipendentemente dai luoghi della città in cui nascono”.

“I dati Istat dicono chiaramente che la propensione alla lettura, con tutto ciò che questa comporta in termini di crescita personale e sociale, dipende soprattutto - commenta Fabrizio Arena, presidente di Zen Insieme - dalla disponibilità di biblioteche che diano ai bambini e alle bambine spazi, libri, laboratori. Per noi, aprire gli spazi di Giufà ha voluto dire soprattutto mettere a disposizione dei bambini e delle bambine del quartiere uno strumento per crescere insieme e per potersi esprimere già oggi come cittadini. Soprattutto in realtà come la nostra, la lettura è una potente opportunità di relazione e di condivisione tra figlie, figli e genitori, è un’esperienza positiva e piacevole che permette di rafforzare il legame, il senso di sicurezza e di attaccamento”.

“Per i bambini e le bambini, i ragazzi e le ragazze dello Zen – conclude Di Gangi - avere a disposizione una biblioteca fornita, ampia e spaziosa è una risorsa inestimabile; uno strumento con cui costruire e migliorare il percorso scolastico e il futuro professionale, con un impatto rilevante non soltanto a livello individuale, ma anche per l’intero contesto economico-sociale”.