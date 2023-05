Ciurma spegne tre candeline, grande festa per l'Officina del pesce al Forum

Ciurma festeggia il suo terzo compleanno e celebra il suo successo con una serata ad hoc, con protagonista lo staff che ha contribuito, in questi anni, a rendere il locale una mecca del pescato in un format innovativo. In poco tempo l’Officina del pesce lanciata da due amici, Luca Montoneri e Giuseppe Gennaro, ha aperto in due punti strategici della città: in via Maqueda, nel cuore di Palermo, e al centro commerciale Forum. "Siamo entusiasti del successo raggiunto dal nostro format – dicono i due giovani imprenditori -. L’idea nasce dalla volontà di voler portare in città qualcosa di nuovo, una formula ristorativa più dinamica che coniuga lo street food alla qualità della materia prima e del servizio, in una chiave più friendly e spensierata, per regalare un'esperienza fuori dal comune, libera da ogni formalità".

Ciurma offre una selezione di proposte ispirate al mare che raccontano di territorio e sicilianità, ma in chiave informale e contemporanea. Piatti golosi e divertenti in pieno stile Ciurma, dove le protagoniste sono le tante stuzzicherie del Mar Mediterraneo che interpretano in modo giocoso la tradizione isolana. Un menù gustoso e colorato, dove sia a pranzo che a cena, passando per uno sfizioso aperitivo “l'Aperifish”, si può godere di croccanti fritti e snack, golosi panini di pesce conditi con i migliori ingredienti siciliani.

Proposte fresche, gustosi hamburger di pesce, sfiziosi fritti ritornano puntuali come la bella stagione. Tante le golosità ispirate al mare: irresistibili panini di mare con cruditè di pesce come il fishburger di polpo fritto che sorprende per la sua contrapposizione con il sapore dei pomodorini confit e del prosciutto crudo. E poi, il fishburger con tartare di salmone che riesce a coccolare i palati con la dolcezza della cipolla caramellata e della fior di latte che fa da letto alle zucchine fritte. Immancabile il fishburger con tartare di tonno che profuma di Sicilia grazie col suo pesto di basilico, il pomodoro a fette e l’olio di capperi.

Ma questi sono solo alcuni dei numerosissimi panini di mare presenti in un menù che cambia nel corso dell'anno per assecondare i ritmi della stagione. E poi le poke bowl, che delizia. È imperativo per chi salga a bordo di Ciurma provare almeno una volta le varietà di pasta come le busiate con pesto di pistacchi e gamberi o il tonnarello cacio pepe e cozze. Per chi vuole mantenersi più leggeri, può scegliere i secondi piatti: dal cubo di tonno scottato in crosta di sesamo e salsa teriyaki al salmone alla griglia in crosta di pistacchi.

Il segreto del successo, oltre al buon cibo, è la squadra formata da un team giovane, affiatato, felice di essere a bordo e quindi capace di trasmettere gioia e aria di festa. “Per questo motivo – proseguono i titolari - investiamo tantissimo sulla formazione del nostro team. Stimoliamo costantemente i nostri collaboratori con corsi di aggiornamento mirati alla loro crescita professionale e personale”.

La mission di Ciurma è di portare il buon mare a tavola, senza mai rinunciare a un’atmosfera estremamente leggera e conviviale. Un concept che si rispecchia nel design del locale dall’arredo vivace e colorato. Sui muri campeggiano scritte a Led e foto incorniciate che attirano l'attenzione e trasmettono gioia di vivere; a tavola allegre e variopinte ceramiche, tavoli in legno e sedie azzurre. Abbiamo creduto fermamente nel fare impresa a Palermo investendo energie, tempo e denaro per creare un progetto ambizioso come quello di Ciurma. Un nuovo modo di servire il pesce in tavola.