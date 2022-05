Chiara Ferragni e Fedez arrivano a Palermo: "Pronta a festeggiare il mio compleanno qui"

I Ferragnez sono arrivati a Palermo. Dopo le anticipazioni date da PalermoToday, ecco che la famiglia più social di sempre atterra in città per il 35esimo compleanno dell'imprenditrice digitale da 27 milioni di follower. Chiara Ferragni, partita da Milano, è arrivata nella tarda mattinata all'aeroporto Falcone Borsellino insieme a Fedez e ai figlioletti Leone e Vittoria. "Vado in Sicilia per il mio compleanno con la mia famiglia e i miei amici" scrive su Instagram.

"Ready for Sicily" è la frase che accompagna la foto che immortala il sorriso del primogenito pronto per il viaggio. Oltre all'amica del cuore Veronica Ferraro, già in città da due giorni, a Villa Igiea sono arrivate anche la sorella Valentina e l'influencer Chiara Biasi. E' proprio la più piccola delle sorelle Ferragni a restare meravigliata dell'eleganza del Rocco Forte Hotels, simbolo del Liberty palermitano. "Wow, che bei mobili: rattan, vetro, boiserie, pezzi classici e colore".

Attese la sorella Francesca, i cognati Luca Vezil e Riccardo Nicoletti, il padre Marco Ferragni e la madre Marina Di Guardo (che resterà in Sicilia per tutta la settimana per la presentazione del suo libro). Tra gli amici invece Manuele Mameli, fedelissimo make up artist, Fabio Maria Damato, general manager del brand Chiara Ferragni e di The Blonde Salad e anche Angelo Tropea, suo migliore amico.

Tutto pronto dunque per un weekend speciale (e di relax) nell'isola che ama tanto (tanto da essersi sposata a Noto). Fedez, dopo le preoccupazioni legate al suo stato di salute, ricorda che proprio oggi che si trovano a Palermo è l'anniversario di quel giorno magico che ha suggellato in mondovisione il loro amore. "Cinque anni fa all'Arena di Verona ti ho chiesto di sposarmi e ora eccoci qua - scrive il rapper sul suo profilo Instagram - consapevoli che qualsiasi cosa accada saremo sempre uno accanto all'altro e nulla potrà farci più paura. Ti amo". Il compleanno, certo, ma forse qui in Sicilia c'è tanto altro da festeggiare.