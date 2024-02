Si è costituito il comitato d’onore "Amiche devote di Santa Rosalia”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Allo scopo di celebrare la ricorrenza del 400° anniversario dal ritrovamento delle sacre vestigia di Santa Rosalia, Patrona della città di Palermo, si è proceduto alla costituzione di un Comitato d’onore "Amiche devote di Santa Rosalia”, che ha avuto il privilegio della presentazione a Ser Monsignor Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita della città. Il Comitato è presieduto dalla Presidente del Club Inner Wheel Palermo Normanna Angela Fundarò, e ne fanno parte le rappresentanze dei Club Service della città, l’Ispettorato Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI, l’Unitalsi, la Confcommercio, il Settore Terziario Donna, il Corpo consilare delle donne consoli a Palermo, l’Associazione Donne in Neuroscienza, l'Associazione Cassaro Alto,il Pool antiviolenza e per la legalità.

Il Comitato, coniugando tematiche di natura religiosa ai connessi risvolti culturali legati alla storia, al culto ed alla devozione della Santa, contribuirà a dare impulso ad approfondimenti e ad incontri a tema ,per onorare e diffondere tra i giovani il significato di una antica tradizione popolare. Già nel luglio scorso, con l’autorizzazione della Sovrintendenza ai Beni Culturali, con il sostegno della Città Metropolitana e con l’apporto dell’Inner Wheel Palermo Normanna, si è proceduto alla pulitura dei marmi, degli argenti e dell'urna di Santa Rosalia presso il Santuario della "Santuzza" , realizzati da artigiani restauratori.

Nello specifico fanno parte del suddetto Comitato presieduto da Angela Fundarò Presidente Inner Wheel club Palermo Normanna: Franca Schifani; La delegata Unitalsi Loredana Picone; La delegata del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Fiorella Friscia; La Presidente della Confcommercio e Console di Slovenia Patrizia di Dio; La Vice Presidente del Settore Terziario Donna Margherita Tomasello; La Presidente dell'Inner Wheel club Palermo Sabrina Di Pasquali; La Presidente dell'Inner Wheel club Palermo Igea Niny De Nicola; La Presidente dell'Inner Wheel club Palermo Centro Donata Guaia; La Presidente dell'Inner Wheel club Palermo Mondello Giovanna Mauro; La Presidente dell'Inner Wheel club Palermo Rosa deiVenti Teresa Bongiorno; La Presidente del club Zonta Palermo Triscele Caterina Di Chiara; La Presidente dell'Associazione Cassaro Alto Giovanna Analdi; La Vice Presidente del Pool antiviolenza e per la legalità Pia Schillaci La Responsabile Donne in Neuroscienza Marina Rizzo; La Delegata del Conservatorio di Stato A.Scarlatti Fulvia Ricevuto; La Ricercatice Unipa Cristina Costanzo: I consoli: Leonarda Amella ,Consolato di Giorgia, Rosalia Calamita Console del Brasile, Sabrina Cannavo' facente parte del Consolato Usa. Il Comitato resterà attivo sino al 4 settembre a conclusione del Giubileo Rosaliano.