Il comico palermitano Marco Li Vigni firma il cortometraggio "Potevo incontrarmi prima"

In uscita in streaming sul canale YouTube “Potevo Incontrarmi Prima” , il cortometraggio ideato e scritto dal comico palermitano Marco Li Vigni leader dello Yoga della Risata, qualifica rilasciata nel 2013 dall’associazione internazionale Laugather Yoga, insieme alla regista Giulia Galati.

"Il cortometraggio nasce dall’esigenza di comunicare la straordinarietà della forza della risata nella vita di tutti i giorni - sostiene l'attore Marco Li Vigni -. E’ incredibile come la risata riesca a donare benefici che neanche immaginiamo, oltre ciò che già sappiamo".

Una scoperta di Madan Kataria, medico allopatico indiano, fondatore dello Yoga della Risata, il quale scoprì che la mente non riconosce se una risata è finta o vera ma in entrambi i casi rilascia gli stessi identici benefici. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti insieme a Giulia Galati che ha curato anche la regia.

"Potevo Incontrarmi Prima” è realizzato da Atom srl. società di produzione cinematografica, che sposa il progetto in coproduzione con MLV, e il patrocinio dell’associazione nazionale Yoga della risata e Oltre e parteciperà a diversi festival nazionali ed internazionali, infatti l’audiovisivo è sottotitolato in lingua inglese.

Chi è Marco Li Vigni

Comico siciliano, anzi come specifica lui, palermitano. Dice di sé: “Sono stato in un trio, poi in un duo, ora solista, mi manca solo non fare più niente e poi ho fatto tutto!”. Nato artisticamente nel 1995, da allora ha frequentato come attore e autore importanti ambienti comici. Ha inventato dei personaggi per format televisivi, ma non mancano i monologhi in cui in chiave comica e dal punto di vista dell’italiano medio affronta svariati temi. Ha interpretato svariati ruoli a teatro, all’interno di commedie; in tv, presente nella serie “Agrodolce” in onda su Raitre ; al cinema nel film “La Matassa” di Ficarra & Picone; oggi ideatore ed autore della Trasmissione “Babbìo” in onda in streaming su tutti i canali Feel Rouge Tv. La risata è sempre stato il leitmotiv della sua vita, sia per la professione di Attore Comico, sia per la qualifica di Leader dello Yoga della Risata, rilasciata nel 2013 dall’Associazione Internazionale Laugather Yoga. Per questo nel Maggio del 2021, decide di dare vita ad un cortometraggio dal titolo “Potevo incontrarmi prima!”, in cui comunicare l’importanza della risata nella vita di tutti i giorni.