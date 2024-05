ll comico Davide La Rosa si racconta al podcast "Egoriferiti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ha rifiutato gli approcci sessuali di Gabriel Garko, studiato come attore da Gigi Proietti, ballato in Sarabanda con Enrico Papi, mangiato le "stigghiole" palermitane con Christian De Sica, avuto un breve flirt con Valentina Persia. Sono le mille e più avventure del comico palermitano Davide La Rosa, protagonista dell’intervista della puntata numero 29 di "Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21. “Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere.

Non solo una intervista, ma tanti aneddoti e dietro le quinte del mondo dello spettacolo palermitano, osservato da chi in “prima fila” non c’è mai stato, ma ne ha frequentato i protagonisti sul palco e nell’intimità. Nel corso dell’intervista – dove Cardinale Sortino sono stati supportati nuovamente dall’avvocato e comica Simona Bonomo, con la banconista della gelateria Il signor di Carbognano Maria Rappa – svoltasi nel locale palermitano Chiosco, non è mancato uno scherzo a Gabriele Sbattella, alias l’Uomo Gatto, il concorrente più famoso uscito dal quiz musicale Sarabanda.