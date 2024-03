Il comico Alessandro Aiello de "I Badaboom" intervistato dal podcast Egoriferiti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ha studiato da attore drammatico e voleva fare una carriera da impegnato. Si è ritrovato non solo un comico, ma anche uno dei più noti content creator siciliani della risata sul Web e al fianco della compagna Giuliana Di Stefano, con la quale forma una coppia comica tra le più amate da chi frequenta i social. Alessandro Aiello del duo comico "I Badaboom" - 333 mila follower su TikTok e 105 mila su Instagram - è l'intervistato della puntata 20 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify tutti i giovedì dalle 21. “Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere.

Nel corso dell’intervista Alessandro racconta per la prima volta di essere il nipote dell’attore palermitano Raffaele Sabato e dell’aiuto indiretto che questo gli ha dato per fare partire la sua carriera. Non mancano anche gli aneddoti personali, dove Alessandro racconta come lui e la sua famiglia si sono salvati il 23 maggio del 1992, giorno della strage di Capaci, dove sono morti i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, con gli uomini della loro scorta.

E ancora: le conquiste amorose, il confronto più o meno fulgido con gli altri comici della città e quella volta che, senza saperlo, ebbe a che fare con un esponente della ndrangheta quando era l’animatore di un villaggio turistico. E naturalmente non mancano storie legate a "I Badaboom" e come sono riusciti a conquistare online il pubblico di ogni età, evolvendo il senso della coppia comica. "Il nostro sogno – racconta Alessandro – è arrivare ai livelli di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Per questo ci siamo ritrovati spesso a guardare i loro video. Per capire cosa funzionava il loro feeling. Abbiamo capito che erano due persone che litigavano tutto il tempo in tv come attori e che, nella realtà, si amavano tantissimo".