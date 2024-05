Virtuale è reale, il progetto "Fuori dagli schemi" contro cyberbullismo e hate speech

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è realizzato in data 16 maggio 2024, nell’ambito delle iniziative di interesse generale finanziate dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro alla Rete Associativa Associazione Nazionale di Azione Sociale (Anas) in partenariato con la Rete Associativa Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita), presso il Teatro Savio di Palermo, l’evento finale del progetto denominato "Fuori dagli Schermi". Sono intervenuti il Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Sicilia nella persona della Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, e l’Assessore Brigida Alaimo del Comune di Palermo che hanno evidenziato l’importanza degli enti del terzo settore come “longa manu” del Pubblica Amministrazione, che quotidianamente svolgono un importante ruolo nella società odierna sempre più digitalizzata e soggetta a diversi pericoli cibernetici.

L’evento ha rappresentato l’occasione per condividere una sintesi dei risultati raggiunti finora, a partire dal racconto dell’esperienza delle studentesse e degli studenti, dei loro formatori e dei tutor. "Fuori dagli Schermi" traccia una traiettoria precisa nel percorso verso una cultura digitale responsabile e inclusiva. Il valore del progetto risiede nel potenziale trasformativo dell’educazione teatrale nel contesto digitale, un investimento che contribuisce a diminuire il divario tra quanto accade a scuola e quanto si legge in rete e, dunque, alla creazione di una comunità più consapevole, online e offline", ha commentato Alessandra Giannola, presidente di A.N.A.S. Nazionale. Ha aggiunto Antonella Messina, presidente regionale di Fita: “Attraverso l’attività teatrale, FITA offre un laboratorio di esplorazione emotiva e sociale. Non parliamo solo di atti scenici, ma di esperienze che sanno mettere in discussione le dinamiche umane – e, in questo caso, del digitale – invitando alla riflessione e all'azione. Ancora una volta, il Teatro affiancato alla scuola si è dimostrato uno strumento potente per l'educazione e il cambiamento." Il sito ufficiale di Fuori dagli Schermi è già accessibile al link https://www.fuoridaglischermi.eu/. Oltre a mettere a disposizione le informazioni sul progetto rappresenterà un utile raccoglitore di dati, testimonianze ed esperienze sui temi di cyberbullismo e hate speech in Sicilia e Italia, a cui ragazzi e insegnanti potranno affidarsi per raccogliere materiale sul tema da utilizzare in classe.