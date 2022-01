"Colpevole", la prima cover ufficiale del cantante palermitano Gianluca Militello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È uscita su Spotify e nelle principali piattaforme musicali “Colpevole”, la prima cover ufficiale deI giovane crooner palermitano Gianluca Militello disponibile in digitale e in radio: un brano swing ricco di contaminazioni raccolte negli anni dal giovane artista che si affaccia per la prima volta sul mercato discografico dopo aver coltivato per anni la passione per i grandi dello swing americano.

Gianluca inizia la sua carriera ascoltando sin da quando era piccolo i grandi miti del jazz e dello swing. Il suo sogno da sempre quello di sfondare nel mondo dei "crooner".