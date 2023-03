I capolavori in bianco, gli stucchi del Serpotta e l'Oratorio di Santa Cita su Rai 5

Ci sono anche gli stucchi del Serpotta, l'Oratorio di Santa Cita e l'Oratorio dei Bianchi fra i capolavori citati nella puntata dedicata al bianco da "I colori dell'arte", la serie di Linda Tugnoli - prodotta da Mark in Video con la collaborazione di Rai Cultura. La trasmissione andrà in onda mercoledì 22 marzo alle 21.15 in prima visione su Rai 5 per "Art Night" con Neri Marcorè.

"Se il nero è assenza di colori - si legge sul sito della Rai -, il bianco è la somma di tutti. Un colore che è stato spesso equivocato, a partire dall’immagine delle statue classiche, sempre immaginate bianche, attribuendo a questo colore il significato della purezza più ricercata". Nel corso del programma saranno passati in rassegna diverse opere, fino a quelle palermitane interamente incentrate sulla forza del bianco come gli Stucchi Serpotta a Palermo, come l’incredibile Oratorio dei Bianchi, illustrato dalla direttrice della Galleria Regionale della Sicilia Palazzo Abatellis Evelina Di Castro e dalla restauratrice Serena Bavastrelli; e l’Oratorio di Santa Cita, su cui si sofferma il restauratore Mauro Sebastianelli.