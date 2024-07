Siccità, colombacci e conigli: così la lenticchia di Ustica rischia di scomparire

Addio alla lenticchia di Ustica. Non solo a causa dei colombacci e dei conigli ma anche per la burocrazia. E' l’allarme di Coldiretti Sicilia. "Alla fauna selvatica che ha cancellato completamente la produzione nei campi con conseguenze disastrose per l’economia si aggiunge una vicenda burocratica che ha dell’incredibile" spiegano i responsabili.

"Dopo anni di allarmi e denuncia sulla situazione - precisa Coldiretti - la Regione all’inizio dell’anno ha emanato un bando per la manifestazione d’interesse per la redazione di un piano di monitoraggio e contenimento della fauna. A questo bando hanno partecipato vari professionisti ma del risultato non si sa ancora niente nonostante la tragedia causata dall’incontenibile fauna, sia sotto gli occhi di tutti. Se si continua a non affrontare la questione si rischia di perdere anche il germoplasma della lenticchia e quindi anni e anni di tutela e valorizzazione. La mancanza di pioggia - conclude Coldiretti Sicilia - ha determinato attacchi ancora più pesanti per la voracità dei colombacci che trovano cibo solo nei campi seminati con la conseguenza che non si è praticamente raccolto nulla e si teme che anche per la prossima semina".

La siccità fa strage anche di arance

"La storia si ripete. Lo stanziamento di sette milioni e mezzo di euro per gli agrumicoltori è stata un'operazione fallimentare. Si tratta di un'iniziativa assunta, senza condivisione, dall’assessorato regionale dell'Agricoltura a inizio gennaio 2024 che oltre ad aver determinato una diminuzione del prezzo delle arance per l'industria, non ha portato agli agricoltori neanche un euro". Lo afferma ancora Coldiretti Sicilia che sottolinea come un intervento “urgente” per i danni da siccità che a oggi di urgente non ha nulla.

"L’ennesima batosta burocratica - prosegue - riguarda il bando che prevedeva la trasformazione delle arance in succhi da destinare alla beneficienza ma le operazioni di pagamento sono ferme a causa delle lungaggini con cui si procede all’ identificazione dei destinatari che non sono strutturati per ritirare grandi quantitativi di succhi. Un’operazione che si teme possa essere completata in tanti anni. Tutto già visto oltre un decennio fa. Stessa emergenza e stesso fallimento. L’iter burocratico così complicato - conclude Coldiretti Sicilia - impedisce una programmazione adeguata e soprattutto dimostra l’inadeguatezza di un sistema che rallenta anziché accelerare le soluzioni".