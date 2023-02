Sicilia protagonista a Sanremo, Colapesce e Dimartino con "Splash" secondi dopo le prime due serate

Hanno cantato "Splash", ma il ritorno a Sanremo di Colapesce e Dimartino non è stato affatto un buco nell'acqua, anzi. Il duo composto dal siracusano e dal palermitano, dopo il successo nel 2021 con "Musica leggerissima", ha ripetuto l'exploit sul palco dell'Ariston. Primi nella classifica della seconda serata e secondi, alle spalle del favoritissimo Marco Mengoni, nella generale.

L'esibizione di Colapesce e Dimartino (VIDEO)

"Ma io lavoro per non stare con te"

Il nuovo pezzo del duo siciliano profuma di tormentone. E come già accaduto due anni fa con "Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente", non sembra un azzardo pronosticare che fra qualche giorno dalle radio si sentirà in loop "Ma io lavoro per non stare con te". Frase che tra l'altro (foto sotto), insieme ad altre della canzone, era comparsa già da qualche settimana sui tabelloni pubblicitari di alcune grandi città italiane, tra le quali Palermo. Stessa tecnica usata con "Musica leggerissima", seppur quella volta le strofe del pezzo spuntarono dopo il boom nella città dei fiori.

"Splash", testo e significato

Dietro il ritmo scanzonato, "Splash" nasconde un testo pieno delle inquetudini medie di un italiano, o forse meglio di un siciliano di oggi che cerca di esorcizzare il peso dell'inevitabile trasferimento: "Preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare". Ma che sul mare ci finisce ("meglio soli su una nave") "per non sentire il peso delle aspettative". Come hanno spiegato gli stessi cantautori a Tv Sorrisi e Canzoni. "Dovremmo abbassare la pressione sulle aspettative" ha detto Colapesce. "Prenderci cura di ciò che abbiamo, non solo di ciò che dobbiamo ancora ottenere", ha aggiunto Dimartino.