Sanremo, Colapesce e Dimartino sfidano Grignani: per i bookmaker favoriti per il premio della critica

I problemi di audio che lo hanno portato a interrompere l'esibizione della terza serata non condizionano i bookmaker: Gianluca Grignani resta favorito per il Premio della Critica del Festival di Sanremo 2023, offerto da Snai e Goldbet a 2,25, ma il duo Colapesce-Dimartino è vicinissimo a una quota compresa tra 2,25 e 3,50. Analisti compatti anche sul riconoscimento a Madame (tra 6,50 e 7,50), la sorpresa potrebbe essere Mr. Rain (tra 4 e 7,50).

Si sale a 10 per Rosa Chemical, poi Marco Mengoni a 15 insieme a Levante e ai Coma Cose. A 20 la vittoria di Lazza, stessa quota anche per Tananai, Mara Sattei, Ariete e Giorgia, a 33 Ultimo ed Elodie, più difficile (a 50) che il premio vada a uno tra gli Articolo 31, Leo Gassmann, i Cugini di campagna, i Colla Zio, i Modà e Anna Oxa. Impresa da 75 volte la scommessa per Gianmaria, Paola e Chiara e LDA, ultimi in quota Sethu, Olly, Will e Shari, tutti a 100.