Madonie Living Lab a Petralia Sottana, si conclude "Communities’ Sustainable eXperience"

Si è concluso un mese ricco di opportunità per i giovani siciliani e per il futuro di Madonie Living Lab, punto di incontro, di creazione e di condivisione nonché spazio di lavoro community-operated, che troverà presto la sua sede operativa presso i locali dell’Ex Scuola Media di Petralia Sottana. Dal 22 al 24 settembre si è svolto “Communities’ Sustainable eXperience”, il sesto Urban Thinkers Campus (UTC) in Sicilia patrocinato dalla World Urban Campaign di UN Habitat e quest’anno organizzato dalla RTI MADLAB (PUSH e Avanzi) insieme ad AM3 architetti e Farm Cultural Park e in collaborazione con il Comune di Petralia Sottana, la ReSMa e l’Unione dei Comuni.

Oltre 400 partecipanti hanno preso parte alla tre giorni dedicata all'esplorazione delle buone pratiche delle aree interne, alla ricerca e alle prospettive di sviluppo legate al laboratorio di innovazione. Il programma dell'evento ha offerto più di trenta occasioni di confronto tra tavole rotonde, workshop, sessioni parallele e plenarie, coinvolgendo oltre 150 relatori provenienti da tutta Italia. Gli argomenti trattati hanno spaziato dal futuro dei piccoli comuni alla valorizzazione del territorio attraverso progetti di sviluppo locale, passando per temi come il cibo, il turismo, la cura della comunità e del territorio, la ricerca e l'istruzione.

“Il Campus è stato una vera e propria fucina di idee e di entusiasmo per il nuovo spazio di comunità a servizio di tutto il territorio madonita che presto aprirà a Petralia Sottana. È emersa forte l’esigenza di creare reti sempre più forti e obiettivi condivisi per migliorare la qualità della vita e ripensare modelli di sviluppo e di gestione innovativi”- afferma Salvatore Di Dio, coordinatore scientifico del Campus. Non solo ricerca e confronto. Nel mese di settembre si sono svolte anche una Residenza per Innovatori e una Service Design Intensive School, entrambe esperienze importanti per lo sviluppo del living lab.

La residenza Creative Peaks è stata un viaggio nel cuore del territorio delle Madonie grazie alla partecipazione di 7 ricercatori da tutta Italia che, con la sinergia di aziende, associazioni e scuole locali, hanno testato sul campo le loro ricerche, a stretto contatto con la comunità madonita. A seguire l’Intensive School, che ha visto la partecipazione di 16 professionisti da tutto il mondo: guidati da un team di mentori, hanno trascorso quattro giorni nell’ambito del Living Lab per conoscere il contesto madonita, ascoltare, immaginare, progettare e prototipare soluzioni a servizio del Living Lab stesso e dei suoi futuri utilizzatori.

“Tutti momenti fondamentali per il Madonie Living Lab che, passo dopo passo, co-progetta il proprio futuro anche grazie al contributo di partecipanti, relatori, attori istituzionali, mentori e studenti che, con la loro esperienza, permettono al nuovo spazio di innovazione di evolversi” - conclude Emilia Pardi, Associate Director di Push.