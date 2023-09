Claudio Bisio a Porta Carbone: "Non ha resistito al richiamo del pane ca meusa"

Tappa palermitana per Claudio Bisio. Il richiamo del pani ca' meusa ha portato anche l'attore e regista milanese da Porta Carbone, la nota panineria della Cala. Il locale - specializzato dal 1943 nella cucina delle frattaglie - ha ingolosito Claudio Bisio che si è fermato per uno spuntino. "Grazie per essere venuto a trovarci - dicono i proprietari di Porta Carbone - il richiamo del pani ca' lo ha portato nel nostro locale". Bisio, dopo avere addentato un panino, si è fermato con lo staff per la classica foto. Poi l'attore milanese ha proseguito il suo tour palermitano, senza risparmiare una puntata alla Vucciria dove si è concesso qualche selfie in piazza Caracciolo con chi l'ha riconosciuto.