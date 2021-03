Giornali on line in Sicilia, la classifica della piattaforma Similarweb a febbraio 2021

Le quattro testate Citynews ancora al secondo posto dietro il sito del Giornale di Sicilia (Gds.it) nella classifica dei giornali on line più letti a febbraio 2021. Il Gds.it - così come a gennaio - resta in testa, anche se il margine sia con Citynews che con PalermoToday (capofila delle testate Citynews in Sicilia) si accorcia: 38 è il rank del primo, 43 quello del secondo. Poco più di 200 mila visite la differenza.

Secondo le stime della piattaforma al terzo posto invece c'è RepubblicaPalermo. Quindi Balarm che rispetto al mese precedente fa un balzo in avanti e supera LiveSicilia e BlogSicilia. Entra in classifica PalermoLive, non rilevato invece a gennaio. Questa è la fotografia della situazione dei principali siti di informazione a Palermo e in Sicilia.

Per stilare la classifica abbiamo scelto di utilizzare la piattaforma Similarweb, che rileva i dati di traffico e li pubblica gratuitamente in modo accessibile e visibile per tutti. C'è da tener conto come tutte le realtà editoriali prese in considerazione abbiano tutte respiro regionale (anche nazionale e internazionale nel caso del Gds.it), mentre la peculiarità delle testate Citynews è quella di essere tipicamente local e quindi dare esclusivamente le notizie della provincia di riferimento, cosa che ovviamente diminuisce il numero di lettori ai quali si rivolge. E in Sicilia il gruppo Citynews al momento copre solo quattro province su nove.

Il Country Rank dà la posizione in classifica a livello paese (Italia): PalermoToday a febbraio, per Similarweb, è il 309° sito italiano (in termini di numero di visite). Mentre Category rank è la posizione nella categoria di riferimento che nel nostro caso è News & Media: PalermoToday è 43° nella propria categoria. In merito all’N/A di Rosalio vuol dire non classificato, cioè che per Similarweb i dati non sono sufficienti per comparire nella classifica.

(Le realtà editoriali non presenti in classifica e che invece volessero comparire possono scrivere una mail all'indirizzo redazione@palermotoday.it)