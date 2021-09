Giornali on line, la classifica di Similarweb di agosto: continua il testa a testa Gds-Citynews

Continua il testa a testa tra Citynews (PalermoToday, CataniaToday, AgrigentoNotizie e MessinaToday) e Gds.it nella classifica dei giornali più letti in Sicilia. Ad agosto, seppur di poco, il Gds torna in testa con 9,4 milioni di visite (si precisa che si tratta di stime e non di numeri ufficiali) seguito da Citynews con 9,21. Terza resta sempre RepubblicaPalermo (4,63), quarto LiveSicilia. Mentre al quinto posto spunta Balarm che supera BlogSicilia. Il trend delle visite è in aumento rispetto a luglio.

Per stilare la classifica abbiamo scelto di utilizzare la piattaforma Similarweb, che rileva i dati di traffico e li pubblica gratuitamente in modo accessibile e visibile per tutti. C'è da tener conto come tutte le realtà editoriali prese in considerazione abbiano tutte respiro regionale (anche nazionale e internazionale nel caso del Gds.it), mentre la peculiarità delle testate Citynews è quella di essere tipicamente local e quindi dare esclusivamente le notizie della provincia di riferimento, cosa che ovviamente diminuisce il numero di lettori ai quali si rivolge.

In merito all’N/A di Rosalio ed EmmeReports vuol dire non classificato, cioè che per Similarweb i dati non sono sufficienti per comparire nella classifica.

(Le realtà editoriali non presenti in classifica e che invece volessero comparire possono scrivere una mail all'indirizzo redazione@palermotoday.it)