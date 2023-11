Le migliori scuole di Palermo in una classifica: dall'Umberto al Cannizzaro, ecco chi vince

Quali sono le migliori scuole superiori di Palermo? Ad aiutare studenti e famiglie a orientarsi in vista delle iscrizioni di gennaio, ci pensa Eduscopio 2023, l’osservatorio della Fondazione Agnelli che ogni anno scandaglia centinaia di istituti in tutta Italia per individuare quelli con le performance più alte, dividendo tra i principali indirizzi nelle varie città del Paese. L’attenzione, come sempre, è rivolta soprattutto ai licei, visto che la stragrande maggioranza degli alunni si rivolge a quel mondo: nel 2023/24 circa 6 studenti su 10 hanno iniziato il proprio percorso delle superiori proprio in un liceo.

Le migliori scuole a Palermo

La classifica, dopo aver attraversato città come Roma e Milano, Napoli e Torino, arriva in Sicilia. Nel capoluogo di regione il vertice della classifica dei classici vede ancora una volta al primo posto il liceo Umberto I, seguito in seconda posizione dal Gastaldi e dal Basile-D’Aleo che chiude il podio. Per quanto riguarda l’ambito scientifico, il Cannizzaro balza avanti a tutti guadagnandosi il primato. Seguono il Don Bosco e l’Albert Einstein. Ma se parliamo di scienze applicate, allora le migliori scuole sono il Basile, il Majorana e l’Alessandro Volta. Nelle scienze umane il Danilo Dolci bissa il primo posto dell’edizione 2022. Per quanto riguarda l’opzione economico sociale la classifica, immutata anche questa, vede al vertice il De Cosmi. Stesso discorso per i licei artistici, dove svetta il liceo Catalano.

Cosa è Eduscopio

Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 2,8 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 13,3 milioni di pagine consultate. Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.