Scuole senza mense e palestre, pochi asili: Palermo non è una città per bambini

Palermo non è a misura di bambino: è 104esima nella classifica sulla qualità della vita per i più piccoli stilata del Sole 24 Ore che analizza 107 città italiane. Secondo l'edizione 2021 dell'indagine - presentata ieri in anteprima al Festival dell’Economia di Trento - il capoluogo siciliano si distingue in negativo per la bassa percentuale di edifici scolastici con mensa e palestra, asili nido e aree verdi attrezzate e possibilità di fare sport sul territorio.

Scende invece al 95esimo posto (-6 posizioni rispetto al 2020) nella classifica generale che vede primeggiare Trieste. Sul podio anche Milano e Trento. Crotone mantiene l'ultima posizione. La città inoltre conquista la terza posizione per i furti di scooter e motocicli.

Sono dodici in tutto i parametri statistici presi ad esame: saldo migratorio totale, imprenditoria giovanile, aree sportive, amministratori comunali under 40, canone di locazione, quoziente di nuzialità, gap affitti tra centro e periferie, età media al parto, bar e discoteche, imprese attive nell’e-commerce, laureati e disoccupazione giovanile. Novanta gli indicatori dello studio suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche: ricchezza e consumi, affari e lavoro, giustizia e sicurezza, demografia e società, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. Solo due (affari e lavoro, cultura e tempo libero) migliorano rispetto al 2020 rispettivamente del 27 e del 22%. Nel dettaglio le start up segnano un +13,2%. In aumento anche le librerie: +2,4 ogni 100mila abitanti. Cresce anche la sportività: +9%.

Le reazioni

“Una classifica de Il Sole 24 ore certifica una cosa che, purtroppo, già sapevamo. La città di Palermo è al 104esimo posto, su 107, per qualità della vita nella fascia di età 0-10 anni. Non è certo un bel primato, anzi è una cosa tristissima. I bambini - dichiara il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli - sono la Palermo che verrà e se non lavoriamo oggi per migliorare la loro vita la nostra città non avrà un domani. Sarà necessario creare dei nuovi asili nido, favorire la nascita di nuovi parco urbani e rimettere a nuovo gli istituti scolastici già esistenti. Questo - continua Ferrandelli - lo faremo con i fondi del Pnrr, che sono una grandissima risorsa per la città. Terremo le scuole aperte fino a mezzanotte grazie ai PUC, ai percettori del reddito di cittadinanza e alle associazioni di volontari. In questo modo daremo a tutti la possibilità di studiare, cantare, ballare, fare sport e non solo. Questo - conclude l'aspirante primo cittadino - farà crescere tutti e ci permetterà di avere una Palermo nuova. Non possiamo più assistere inermi al disastro creato da chi ha governato negli ultimi 20 anni e che adesso si ripropone. Palermo deve cambiare e deve farlo ora, perché poi sarà troppo tardi”.