Ciurma compie tre anni, festa grande al Forum Palermo ispirata ai sapori del mare

Il profumo del mare accoglie gli ospiti a bordo di Ciurma per festeggiare il terzo compleanno insieme allo staff e ai titolari Luca Montoneri e Giuseppe Gennaro, imprenditori giovani, intraprendenti e lungimiranti. Tre anni di successi e di grandi novità per un’attività che guarda al futuro con entusiasmo: Ciurma approda al Molo trapezoidale della Cala di Palermo.

Una serata da Ciurma, presso il Centro Commerciale Forum, organizzata ad hoc per far conoscere e assaporare agli ospiti una selezione di piatti del nuovo menù, con proposte che raccontano il territorio e la sicilianità di ogni portata. Il format innovativo ha aperto in due punti strategici della città: in via Maqueda, nel cuore del centro storico di Palermo e al Centro Commerciale Forum.

L’identità di Ciurma si rispecchia nel design prettamente ispirato ai borghi di mare: rustici tavoli di legno e sedie colorate arredano la sala, le portate vengono servite su variopinte ceramiche, le scritte a led campeggiano sui muri insieme alle reti da pesca e alle foto incorniciate che attirano l'attenzione trasmettendo gioia e leggerezza.

"L’amore per il mare, un servizio smart e attento alle proposte golosissime fanno di Ciurma un’esperienza da provare. Ma non è solo questo il segreto del successo raggiunto, oltre al buon cibo la vera forza di ciurma è il team! Giovane, affiatato, felice di essere a bordo: siamo una vera famiglia. Per questo motivo - affermano i titolari - investiamo tantissimo sulla formazione della nostra squadra, stimolando costantemente i nostri collaboratori con corsi di aggiornamento mirati alla loro crescita professionale e personale".

Tante le novità ispirate al mare preparate in chiave informale e contemporanea per raccontare in modo eccellente la tradizione isolana con portate appetitose e sfiziosi panini di mare. Un menù gustoso e colorato ha accompagnato i commensali durante tutta la cena. La festa si è aperta con l'AperiFish, lo sfizioso aperitivo di Ciurma composto da una serie di antipasti tra cui bruschette, assaggi di fritture, polpette di pesce e così via.

Immancabile la presenza di alcuni panini di mare, bestseller del ristorante: il fishburger di polpo fritto; fishburger con tartare di salmone; il fishburger tartare di tonno; il fishburger tartare di gambero. Il menù, che cambia nel corso dell'anno per assecondare i ritmi della stagione, offre tra le varie portate anche ricercati primi: le busiate con pesto di pistacchi e gamberi, il tonnarello cacio pepe e cozze, le fettuccine con il ragù di polpo.

Da Ciurma è presente anche una proposta vegetariana: i clienti hanno gustato mix di bruschette che spaziano dalla caponata ai formaggi, la pasta pistacchiosa e il panino Veggie con hamburger di melanzane. La mission di Ciurma è di portare il buon mare a tavola, senza mai rinunciare ad un’atmosfera estremamente leggera e conviviale.