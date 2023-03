Antonio Tancredi Cadili cittadino onorario di Caltavuturo, è il più giovane puparo d'Italia

Antonio Tancredi Cadili, giovanissimo puparo palermitano, è cittadino onorario di Caltavuturo. A conferirgli la pergamena il sindaco del paesino sulle Madonie. Da poco reduce dal successo del film "Il teorema della felicità", che lo ha portato a vincere il premio come miglior attore bambino al festival del cina San Diego Movie Awards, il piccolo talento siciliano che oggi ha 11 anni torna a far parlare di sé.

La cittadinanza onoraria

Domenica prossima alle 17, nei locali di Palazzo Bonomo di Caltavuturo, alla presenza del sindaco di Caltavuturo Salvatore Di Carlo, dei consiglieri e delle autorità locali, si svolgerà la cerimonia conferimento della cittadinanza onoraria al giovane talento di origine caltavuturese. Il riconoscimento arriva per la sua attività nel campo della cultura, dello spettacolo e dell'arte in genere.

E' la prima volta che nella storia del Comune di Caltavuturo che viene conferita una cittadinanza onoraria. "Intendiamo farlo - spiega il sindaco - nel segno di un richiamo alle radici diretto ai tanti figli di questa nostra terra caltavuturese che, sparsi in tutto il mondo per varie ragioni, si distinguono per la loro attività nel campo dell’arte in genere, del lavoro, della cultura, dello spettacolo dando lustro non solo alla comunità e al territorio nel quale risiedono, ma anche alla comunità e al territorio dal quale provengono".

Attore, pianista e baby show-man

Protagonista del film di Luca Fortino che poco tempo fa ha ricevuto due importanti premi agli Hollywood Gold Awards, come "Miglior film" (una commedia ambientata a Palermo durante la pandemia) e "Migliore regia", Antonio Tancredi Cadili è già famoso in tutto il mondo: nel 2018 ha aperto il Festival internazionale delle marionette, a Quanzhou in Cina. E' proprio lì che ha messo in scena la storia di Angelica e Orlando e degli altri pupi siciliani. Ad invitarlo nel corso della loro visita in Sicilia erano stati il presidente Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan.

Persino l'allora sindaco Leoluca Orlando lo notò e lo invitò a Villa Niscemi (che aveva appena 8 anni) per consegnarli la tessera preziosa del mosaico Palermo. "Questa volta - diceva Orlando - conferiamo la tessera preziosa del mosaico Palermo a un bambino dei tempi di oggi che è stato capace di raccontare le antiche tradizioni della nostra città a conferma che grazie ad Antonio e ai tanti come lui è davvero possibile coniugare radici ed ali. Quindi auguri ad Antonio e viva i pupi".

La musica per il generale Dalla Chiesa

Pianista (ha persino composto una melodia per il generale Dalla Chiesa in occasione dell'anniversario della strage di via Carini), attore, intrattenitore e baby show-man il piccolo Cadili in questi anni si è cimentato in qualsiasi ruolo, senza mai dimenticare la scuola. Dalla sua cameretta in centro storico, allestita come un vero e proprio teatro con i dipinti dei suoi idoli, i paladini di Francia, sogna e crea spettacoli. Nessun corso di recitazione dietro a tutto questo. Solo talento, inclinazione, amore.