Città dei ragazzi, riapre anche la Caffèaos disegnata da Marvuglia: previsti due concerti

Un’altra parte della Città dei Ragazzi torna fruibile al pubblico. Riapre anche la candida Caffèaos disegnata da Venanzio Marvuglia per quel giardino informale che era connesso al vicino parco della casina cinese. È un piccolo chiosco elegante e sopraelevato - prendeva il nome dal termine tedesco Kaffe-Haus, il luogo dove bere il caffè all’aperto - che in questi giorni è abbracciato dal trenino (appena rimesso in funzione) che sbuffando le gira attorno.

E siccome non poteva esserci modo più adatto per inaugurarla e riportarla alla sua funzione originale, ecco i primi due concerti in programma organizzati dalle Vie dei Tesori - che cogestisce lo spazio con il Comune - a cura della musicologa Consuelo Giglio: domani alle 12 e alle 12.40, trenta spettatori potranno assistere a un concerto di musiche del Mediterraneo e di canti siciliani dalle raccolte di Alberto Favara del quale proprio quest’anno cade il centenario della nascita. "Cantano i popoli. Musiche del Mediterraneo e canti siciliani per piccoli e grandi, nel centenario di Alberto Favara (1923-2023)": la cantante Irene Ientile sarà accompagnata da Maurizio Maiorana, voce e chitarra.

Stesso orario anche per un secondo concerto in programma venerdì: le Musiche dimenticate della Belle Epoque, le stesse che si ascoltavano nei salotti ai tempi di donna Franca Florio, di cui quest’anno cadono i 150 anni dalla nascita: saranno interpretate dal Quartetto Quattro Canti, formato dal soprano Maria Elisabetta Trupiano, accompagnata da Maurizio Maiorana, voce, chitarra, flauto dritto, clarinetto basso; Matteo Bobbio alla chitarra e Riccardo Lo Coco al mandolino.

Tutti e due i giorni, alle 11.30, ritorna anche il musical interattivo itinerante per la Città dei Ragazzi: Regalo di Natale di Valentina Bruno ha come protagonista un inventore speciale che crea giocattoli unici e oggetti fantastici utilizzando materiali comuni, dalle bottiglie di plastica ai sacchetti della spesa, riesce a creare oggetti fantastici. Si narra che sia proprio uno degli aiutanti speciali di Babbo Natale e che lavori in smart working dalla Città dei ragazzi. Ma quest’anno non è ancora riuscito a terminare il suo lavoro e ha bisogno di aiuto; uscirà quindi dal castello dove è sempre nascosto per cercare novelli apprendisti.

Venerdì alle 11.30 sotto la Tenda grande, il laboratorio e la lettura partecipata di Armuzze, dalla favola scritta da Alessia Franco. Ma saranno tante le attività creative e i laboratori colorati e divertenti sotto la tenda grande arredata come la casa di Babbo Natale. La Città dei Ragazzi è aperta da oggi a sabato 30 dicembre, dalle 10 alle 15 ; sarà chiusa il 31 dicembre e l’1 gennaio. Da martedì 2 riaprirà dalle 10 alle 15 .

L’ingresso è subordinato al pagamento del biglietto di 1 euro del Comune (0.50 centesimi per disabili e bambini in condizioni di disagio) che viene devoluto interamente a interventi di riqualificazione del parco. Esperienze e attività prevedono contributi che partono da 1,50 euro.