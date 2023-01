Le città con più sole d'Europa: nella top 10 c'è Palermo

Palermo - insieme a Catania e Messina - si trova nella top10 delle città più soleggiate d'Europa. La classifica, stilata da Holidu, ha preso in considerazione il numero medio di ore di sole al mese e di temperature tra il 2009 e il 2021 nelle 300 città più popolate d'Europa, utilizzando i dati di World Weather Online. In base a questi parametri, il comune spagnolo di Alicante ha ottenuto il primo posto assoluto nel continente, con una media di 349 ore di sole al mese, e una temperatura media annua di 19 gradi.

In seconda piazza Catania, con una media di 347 ore di sole al mese e una media annua di 18°C. Più in basso, in quinta e nona posizione, si trovano invece Messina e Palermo. Con rispettivamente 345 e 340 ore di sole al mese e una media, per entrambe, di 19°.

La top10, come da attese, è occupata interamente dai Paesi del Sud: il terzo posto spetta a Murcia, capoluogo dell'omonima regione nel sud-est della Spagna. Al quarto posto la città portuale di Malaga sulla Costa del Sol. In sesta, ottava e nona posizione si trovano altre tre cittadine spagnole: Valencia, Las Palmas e Granada. Un'unica eccezione al duopolio Spagna-Italia della top10 è la città francese di Nizza, al settimo posto, con una media di 342 ore di sole al mese.