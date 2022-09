"Cinemadamare" sbarca a Balestrate: il più grande raduno di giovani filmmaker

Oltre tre mesi di campus per un viaggio in lungo e in largo per l’Italia di 7500 km, con 220 filmmaker da oltre 40 paesi, con tappe in 8 regioni dalla Lombardia alla Sicilia: sono i numeri della ventesima edizione di Cinemadamare, il più grande raduno internazionale di giovani cineasti, che dal 2003 si danno appuntamento in Italia per girare film lungo tutto lo Stivale in compagnia e con la collaborazione dei loro colleghi e coetanei italiani. La più grande manifestazione di filmmaker al mondo, arrivata alla ventesima edizione, sbarca, grazie al patrocinio del comune siciliano e del gruppo “Marinedi”, nella città di Balestrate, dove - con 60 filmmaker provenienti da oltre 40 paesi di tutti i continenti - darà vita ad un immenso set a cielo aperto: dal 2 settembre al 9 settembre 2022 (link per le iscrizioni). Dall’11 giugno al 16 settembre la Carovana di Cinemadamare, che è partita appunto l’11 giugno da Roma, si ferma ogni settimana, in una città diversa, da Milano a Pisa, da Como a Sepino in Molise, fino a Balestrate in Sicilia e a Villanova Monteleone in Sardegna (un tour, insomma, in 8 regioni).

I filmmaker italiani e stranieri, infatti, avranno una settimana di tempo per inventare e scrivere le loro storie, cercare le location e girare le scene, in modo da concludere le loro opere per l’ultima sera, venerdì 9 settembre, quando tutti i cortometraggi prodotti verranno immediatamente proiettati nella Piazza vicino al Museo del Mare, a Balestrate, durante la Weekly Competition. La presentazione alla stampa e a tutti gli addetti ai lavori si è tenuta sabato 3 settembre 2022 ore 11 presso il Museo del Mare, Via del Mare 12. “Aver qui un evento come Cinemadamare è una grandissima occasione per il nostro comune”, spiega il sindaco Vito Rizzo. “Abbiamo voluto fortemente che la Carovana facesse tappa qui in Sicilia - continua - e Balestrate si dimostrerà sicuramente il luogo ideale dove ospitare i giovani cineasti italiani e stranieri, dai i quali siamo sicuri di ricevere in cambio dei lavori di grande fattura e un grande aiuto nella crescita della notorietà della nostra città. I balestresi sono persone cordiali e incredibilmente disponibili, che saranno in grado di creare, assieme ai filmmaker della Carovana, amicizie e collaborazioni forti e sincere”.

La bellezza marittima del comune siciliano ha lasciato senza fiato i giovani filmmaker partecipanti: “E' la prima volta che vengo in Italia, e più nello specifico in Sicilia, ma mi sono già innamorata di Balestrate”, afferma con determinazione Carolena Martin, regista e attrice dagli Stati Uniti. “Ha un fascino molto particolare, ovviamente aiutato dalla presenza del magnifico mare siciliano. Spero di poter recitare in moltissimi corti dei miei colleghi italiani e stranieri e, perché no, girare un corto io stessa in questa meravigliosa città”. Mentre parla Lucas Sadalla, regista dal Brasile, nasconde appena la sua emozione.

“Essere a Cinemadamare è un’occasione irripetibile che non vedo l’ora di sfruttare appieno. Balestrate mi ha subito affascinato con la sua atmosfera ma anche con la grandissima accoglienza che il popolo siciliano ci ha riservato. Ho già in mente una sceneggiatura perfetta per rendere onore a questa città”. “Sono in Italia da ormai diversi anni, ma la Sicilia ha una sua bellezza unica” Santiago Fondevila, scrittore dall’Argentina ha già le idee ben chiare. “Sono già stato in giro per la città alla ricerca di luoghi che potessero ispirare i miei testi e ho trovato più di quanto mi sarei aspettato. Sono sicuro che avere tali location per i nostri corti renderà la nostra settimana molto più bella e ricca”.

Presente anche l’assessore alla Cultura di Balestrate, Aurora Musso. “Sono molto emozionata di avere l’opportunità di ospitare così tanti ragazzi da ogni parte del mondo - dichiara Musso - e voglio fortemente che il rapporto tra Balestrate e Cinemadamare sia di grande valore e rispetto reciproco, in modo da rendere questa solo la prima di tante esperienze della Carovana qui”.