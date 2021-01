Cinema, Virzì (Ugl Creativi): "A Palermo è indispensabile una forte strategia di attesa ed adeguata promozione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La Commissione Europea ha lanciato un invito a presentare proposte per creare centri culturali innovativi attorno alle sale cinematografiche, in particolare nelle zone in cui i cinema e le strutture culturali sono limitati. Con le tecnologie in continua evoluzione, è necessario che le imprese e le rispettive risorse umane siano sempre aggiornate e in grado di svolgere i propri compiti in maniera efficace. Inoltre l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana destina cinque milioni di euro alla riqualificazione delle sale cinematografiche siciliane per l’ammodernamento delle strutture, l’adeguamento degli impianti e la nuova realizzazione”.

Ne dà notizia Filippo Virzì Responsabile dell’Ugl creativi di Palermo. “Sono i primi segnali di speranza – conclude Virzì – è un incoraggiamento a non mollare in un settore colpito ingiustamente dalla crisi pandemica ma non è sufficiente, abbiamo raccolto i pareri degli esercenti cinematografici di Palermo fortemente scoraggiati e penalizzati in un contesto economicamente già compromesso, non basterà avere le condizioni, il prodotto e la riapertura delle sale Italiane per riattivare tutto, occorrerà almeno un mese prima creare una strategia di attesa e quindi lavorare per promuovere una forte campagna di promozione Cinematografica Nazionale per la ripartenza”.