Cinema in festa, anche a Palermo l'iniziativa del ministero della Cultura: i film costano solo 3.50 euro

Un'occasione per vedere i film al cinema con tutta la famiglia senza dover spendere una fortuna. E' l'iniziativa promossa dal MiC, il ministero della Cultura, con la collaborazione del David di Donatello-Accademia del Cinema Italiano. Si chiama "Cinema in festa" il progetto che arriva anche a Palermo e che ha portato in sala oltre 3,8 milioni di spettatori. Un progetto che andrà avanti fino al 2026: ogni anno a giugno e a settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà 3,50 euro per tutti i film.

L'edizione di quest'anno, la quarta, partirà domenica 9 giugno per concludersi il giovedì 13 con le nuove uscite della settimana. Ispirato alla "Fête du cinéma" francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori una stagione cinematografica lunga dodici mesi. L'iniziativa si inserisce nell’ambito di "Cinema revolution, che spettacolo l'estate", la campagna sostenuta dal MiC che ha trasformato l’estate 2023 in una stagione di film.

A Palermo i cinema che hanno aderito sono: Ariston, Marconi Multisala, Cityplex Metropolitan, Multisala Aurora, Multisala Cinecity King, Multisala Eplanet “La Torre”, Multisala Gaudium, Rouge Et Noir, Tiffany e Uci Cinemas Palermo. In provincia invece: a Partinico l'Empire cinemas, a Termini Imerese il Multisala Eden, a Villabate l'Ambassador, a Bagheria il Capitol Multisala, a Cefalù l'Astro 2000 e infine a Cinisi l'Alba.