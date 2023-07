VIDEO | Cinema City torna sotto le stelle di Sant'Erasmo, 14 proiezioni con il mare sullo sfondo

Appuntamento dal 17 al 23 luglio per la quinta edizione della rassegna, organizzata da Wilder sempre sotto la direzione artistica di Carmelo Galati. Non solo film ma anche incontri speciali dedicati al cinema d’autore, tutti a ingresso gratuito a partire dalle 21. Roberta Torre torna a Palermo per la prima del festival con "Tano da morire"