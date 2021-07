Cinema City: al via con 400 spettatori il festival en plein air a Sant’Erasmo

Un maxi schermo che si affaccia sul mare di Sant'Erasmo, la forza del cinema che richiama il tutto esaurito per “Nati di Stanchi” di Ficarra e Picone che salutano il pubblico in collegamento telefonico. E' iniziata la terza edizione di Cinema City Palermo, il festival del cinema en plein air che per la terza edizione ha scelto la terrazza di Padre Messina.

Per la prima serata in 400 amanti del cinema di tutte le età, tra cui molti giovani e famiglie con bambini, hanno assistito alle prime due proiezioni: “Nati Stanchi”, esordio di Ficarra e Picone che festeggia vent’anni, preceduto da “Anne” di Stefano Malchiodi e Domenico Croce, corto premiato al David di Donatello del 2021.

Il festival proseguirà per tutta la settimana fino a domenica 1 agosto: stasera (27 luglio) è in programma “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores, per festeggiare il trentennale del film, con la presenza come ospite dello sceneggiatore del film premio Oscar Enzo Monteleone; il 28 il western dal sapore tarantiniano de “Il mio Corpo vi seppellirà” di Giovanni La Parola, che sarà presente con l’attore Domenico Centamore e lo scenografo Marcello Di Carlo; il 29 “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola, con un omaggio a Nino Manfredi per il centenario della sua nascita, celebrato dalla figlia Roberta Manfredi e da Alberto Simone, regista degli ultimi film di Manfredi: il 30 “Pranzo di Ferragosto”, vivace commedia sulla terza età di Gianni Di Gregorio, con la presenza dello sceneggiatore Massimo Gaudioso; il 31 continua la retrospettiva su Ciprì e Maresco con “Enzo, domani a Palermo”, con la presenza di Daniele Ciprì; l’1 agosto chiude E.T. l’extraterrestre di Steven Spielberg, un film per bambini “da 0 a 90 anni”. In questo caso gli ospiti saranno Rachid Berradi e i ragazzi del progetto “Lo sport un diritto per tutti” delle scuole di Palermo.