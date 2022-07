VIDEO | Tornano i film in piazza: la Sicilia protagonista di Cinema City con Ciprì, Finocchiaro e Pupella

Appuntamento fino al 24 luglio nella terrazza di padre Messina al Foro Italico con la rassegna cinematografica all’aperto organizzata da Wilder con la direzione artistica di Carmelo Galati. Il via con "Angela" di Roberta Torre. Ieri sera, per il trentennale della strage di via D'Amelio, in scena un documentario omaggio a Letizia Battaglia