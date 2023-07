Chiude la quinta edizione di Cinema City Palermo: oltre 45 mila gli spettatori

Con oltre 4.500 spettatori si è concluso Cinema City - il cinema nelle piazze, organizzato da Wilder con la direzione artistica di Carmelo Galati. La rassegna ha fatto registrare un numero record di partecipanti alle proiezioni nel grande cinema en plein air allestito alla Terrazza di Padre Messina a Sant’Erasmo, nonostante il grande caldo che ha colpito la città in queste ultime settimane, confermandosi così un luogo privilegiato di incontri e scambi culturali dedicati al cinema d’autore e ai suoi protagonisti.

Cinema City ha firmato quest’anno la sua quinta edizione con un programma di 15 proiezioni tutte gratuite scelte per abbracciare pubblici e sensibilità diverse, nell’ottica di offrire anche la possibilità di generare un dibattito sociale costruttivo. Un impegno da sempre centrale nel progetto Cinema City, anche grazie alle collaborazioni attivate con le associazioni vive e attive sul territorio e a livello nazionale, come la Onlus Plastic Free e MUV sustainable mobility per la seconda volta partner del festival, a cui si sono aggiunte le sinergie sviluppate con Save The Children ed Emergency, nuovi ospiti di questa edizione.

Nello spirito del festival, ancora una volta Cinema City ha presentato uno spaccato ampio sulle professioni del cinema, coinvolgendo attori e attrici, produttori, direttori della fotografia, organizzatori di produzione e le maestranze della grande e affascinante “macchina del cinema” fatta di professionisti che troppo spesso rimangono nelle retrovie (nei titoli di coda) della complessa catena produttiva. Il “Premio Cinema City - CNA 2023”, è stato assegnato a Cristina La Parola, costumista palermitana che ha lavorato con i più noti registi non soltanto italiani, come Giuseppe Tornatore, Paolo Virzì, Francesco Bruni e Matteo Rovere, Roan Johnson sia per lungometraggi che per serie tv.

Tra gli ospiti di quest’anno la regista sceneggiatrice e scrittrice Roberta Torre, lo storico del cinema, critico cinematografico e scrittore Premio Campiello 2023, Emiliano Morreale; oltre ai contributi video di Isabella Ragonese, Giuliana De Sio, Enrico Lo Verso e Andrea Renzi, che nonostante gli impegni del set, non hanno voluto mancare l’appuntamento con Cinema City e con il suo pubblico, raccontando aneddoti e sorprese dei film in programma. Un importante spazio è stato dedicato ai temi dell’infanzia, della guerra e del lavoro, con la partecipazione di Giancarlo Gallitano, community manager di Save the Children Palermo, il delegato di Emergency Vito Fodale, e l’avvocato esperto di diritto del lavoro, Pietro Vizzini.