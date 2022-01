Christian Carapezza è tra "I Soliti Ignoti", l'illusionista palermitano protagonista su Rai 1

Dai 22 giorni senza cibo in un cubo di vetro all'esibizione sul piccolo schermo. Dopo la prova di resistenza, terminata con successo a novembre scorso al centro commerciale Conca d'Oro, l'illusionista palermitano Christian Carapezza è stato tra i protagonisti della trasmissione "I Soliti Ignoti", condotta da Amadeus su Rai 1.

L’artista, reduce dall’impresa da Guinness The Cube, che lo ha visto chiuso senza cibo in un piccolo cubo di vetro per oltre 3 settimane ripreso in streaming h24, è stato uno dei personaggi di cui, durante il quiz, il concorrente deve indovinare il mestiere tramite alcuni indizi. L’escapologo con la camicia è stata la professione misteriosa correttamente indovinata dal concorrente che si è aggiudicato il valore del suo “passaporto”, pari a 5 mila euro.

Carapezza si è poi esibito, in trasmissione, in uno spettacolo di escapologia, liberandosi da una camicia di forza e da un imballo a più strati di pellicola trasparente ricevendo i complimenti del pubblico e di Amadeus. L'illusionista palermitano si sarebbe dovuto esibire, infatti, in uno spettacolo estremo ma, a causa di un problema con il bagaglio aereo contenente l'attrezzatura necessaria per lo show, ha dovuto ripiegare in una più "semplice" esibizione di escapologia.