VIDEO | Tutte pazze per Chiara Ferragni, dopo ore di attesa sotto la pioggia fan in delirio in via Principe di Belmonte

Tutte pazze per Chiara Ferragni. Hanno sfidato la pioggia novembrina, sono rimaste in fila per oltre un'ora ad attendere l'arrivo della loro beniamina. Appena si è affacciata dalla finestra del piano ammezzato del palazzo che dà su via Principe di Belmonte, per Chiara Ferragni è stata un'ovazione.

L'influencer da 30 milioni di follower su Instagram è atterrata questo pomeriggio a Palermo per promuovere la sua nuova collezione di trucchi. Per lanciare la linea make up che porta il suo nome, infatti, Chiara - così come la invocano le fan in coda che sperano in un selfie con lei - ha scelto proprio il capoluogo siciliano dove lo scorso anno ha festeggiato il suo 35esimo compleanno in compagnia delle sorelle, del marito Fedez, dei figli Leone e Vittoria e degli amici più cari.

Via Principe di Belmonte per l'occasione si è trasformata in set dalle tinte rosa pastello. A svettare ovunque l'occhio azzurro, logo del suo brand, che le fan non hanno smesso di immortalare. Solo 60 di loro però l'hanno potuta incontrare dal vivo, tra qualche foto e un po' di autografi, all'interno della profumeria Douglas, che ha ospitato l'evento. Per loro la fortuna è arrivata in sella ad un gratta e vinci, ricevuto a fronte di una spesa minima di 50 euro di prodotti Chiara Ferragni.