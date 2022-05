I pupi, la cassata, il cielo della Kalsa: la domenica palermitana di Chiara Ferragni e Fedez

Palazzo Gangi, il Teatro dei Pupi, lo Spasimo e infine Palazzo Ajutamicristo. Seconda giornata palermitana per Chiara Ferragni e la sua crew che, dopo i festeggiamenti per il suo 35esimo compleanno, si concede un altro giro da turista.

Accompagnati dalle guide di IF experience, hanno fatto prima una sosta a Palazzo Gangi Valguarnera. Estasiati hanno ammirato i saloni dello storico palazzo alle spalle di piazza Sant’Anna dove si svolse il celebre ballo del film di Luchino Visconti, Il Gattopardo. Qualche foto sulla terrazza che domina la piazza e poi di corsa allo Spasimo, alla Kalsa, dove hanno potuto apprezzare il cielo ancora un po’ nuvoloso da una prospettiva inedita.

La mattina è poi proseguita al Teatrino dei Pupi di Mimmo Cuticchio. Meravigliati dalla storia che trasuda quel posto nel cuore dell’Olivella, hanno assistito a uno spettacolo. Marionette e burattini sono stati animati dal puparo Cuticchio che, nell’interpretare le gesta dei paladini di Francia, ha raccontato anche la storia di quei pupi che oggi sono considerati patrimonio immateriale dell’Unesco. Chiara e Fedez sono stati poi invitati a salire sul palco insieme ai figli Leone e Vittoria (il primogenito ha avuto paura e non è voluto salire sul palco, la piccola di casa invece ha regalato sorrisi alla platea). Non sono mancati foto e… applausi.

Pausa pranzo a Palazzo Ajutamicristo. Gli amici dell’imprenditrice di Cremona hanno mangiato dall’antipasto al dolce, facendo una particolare menzione alla cassata siciliana. Finiti i tour sono poi tornati in hotel. Ad attenderli, anche stavolta, un piccolo capannello di fan. Chiara e Fedez si sono avvicinati ai cancelli per un saluto veloce. Altra cena poi a Villa Igiea dove, a mezzanotte, si è festeggiato un altro compleanno: quello di Martina Maccherone, cara amica del cuore di Chiara che, a meno di 24 ore, ha dato il via ad altri festeggiamenti.