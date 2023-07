Chiara Ferragni a Palermo, "blitz" in rosticceria: "Buoni gli arancini"

Apparizione lampo di Chiara Ferragni a Palermo. E' arrivata ieri all’aeroporto Falcone Borsellino, si è diretta da Quartararo in via Ausonia per mangiare dei pezzi di rosticceria. Poi dalla macchina ha postato una foto mostrando il suo preferito che ha chiamato “arancino”. I fan l’hanno rimproverata dicendo che in realtà a Palermo si chiama arancina.

Poi un van ha portato lei e il suo gruppo di amici (molti dei quali influencer come lei, da Veronica Ferraro a Chiara Biasi) a Capo d’Orlando dove ad attenderli c’era un charter privato che per il weekend gli farà fare il giro delle Isole Eolie. Ieri tappa a Lipari: di giorno bagno alle Formiche, di pomeriggio giro al Castello e qualche foto coi fan. Poi l’aperitivo e la cena in barca, a base di cous cous eoliano.

“Chiara Ferragni è stata a Palermo - dice Quartararo - e ha fatto una tappa da noi per assaporare il nostro street food. Noi siamo onorati della sua presenza. E lei era visibilmente soddisfatta”.