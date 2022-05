Chiara Ferragni sempre più innamorata della Sicilia: festeggerà il suo compleanno a Palermo

Dopo la festa da favola a Noto, a pochi giorni dal suo compleanno Chiara Ferragni è pronta per tornare in Sicilia per spegnere le sue 35 candeline. L'imprenditrice digitale più famosa d'Italia con 27 milioni di follower, il prossimo 7 maggio secondo quanto appreso da PalermoToday trascorrerà proprio a Palermo il weekend del suo compleanno in compagnia del marito Fedez, dei figli Leone e Vittoria e della sua famiglia.

La location a dir poco mozzafiato, dominata dai colori azzurri del mare del golfo di Palermo, ai piedi di Monte Pellegrino, sarebbe Villa Igiea. E' lì che la bionda cremonese, che ha iniziato la sua carriera con TheBlondeSalad.com, un blog dedicato al suo stile e ai suoi viaggi, festeggerà il suo compleanno nell'isola alla quale è molto legata. Era il 2018 quando il 2 settembre, a Noto, ha sposato il rapper di Rozzano con cui ha avuto due figli dando vita alle nozze più social e spettacolari di sempre.

Nessuno ha ancora dimenticato il luna park, con tanto di giostre e mascotte di peluche, che hanno fatto sognare tutta Italia ad occhi aperti. Ora, dopo un periodo non semplice per la famiglia "Ferragnez" per via dei problemi di salute del marito, nello storico cinque stelle (oggi Rocco Forte Hotels) dallo stile Liberty progettato da Ernesto Basile per volere della famiglia Florio che fu meta prediletta di aristocratici e attori di Hollywood che in oltre un secolo hanno riempito le lussuose stanze, si è pronti a festeggiare ancora.

Grande riserbo su menu e invitati anche se, come lei stessa ha insegnato ai suoi follower, non potrà che essere all'insegna dei sapori italiani e della sua famiglia allargata (amici inclusi). Attese dunque anche le inseparabili sorelle, Francesca e Valentina, e mamma Marina Di Guardo, che in città resterà almeno fino a martedì 10 maggio per la presentazione del libro "Dress Code rosso sangue" alla libreria Feltrinelli.

In occasione del matrimonio siciliano, i Ferragnez hanno chiamato alla loro corte due palermitani. La Sicilia di luci di Domenico Pellegrino hanno fatto da cornice all'arrivo degli ospiti alla festa di benvenuto. Una torta da favola ispirata a uno dei tre vestiti firmati Dior che ha indossato durante le nozze, invece, è stata l'opera del cake designer Marco Failla. Chissà che anche stavolta non siano dei palermitani a rendere magico il compleanno della influencer che, come di consueto, sarà raccontato minuto per minuto su Instagram.