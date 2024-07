Esce il nuovo singolo "Corona di curcuma" di Chiara Accardi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo il debutto a novembre con “Stanca di Correre”, Chiara Accardi rilascia il suo secondo singolo “Corona di Curcuma”, disponibile dal 12 luglio sui principali stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale. Il brano è una critica ironica, a tratti profetica, verso le logiche di una società sempre più devota al lusso e all’ostentazione della ricchezza. Con parole immediate e irriverenti, la giovane cantautrice siciliana racconta il destino poco glorioso di chi rincorre il falso mito dell’apparenza: la corona di curcuma è, infatti, emblematica di un traguardo effimero, di poco valore. Il brano, scritto da Chiara e prodotto con Pasquale Provenzano, combina folk siciliano, pop ed elettronica, e lo fa con un testo evocativo e provocatorio.

L’artwork del brano rappresenta il culto dell’immagine post-moderno, mediato non dalla spiritualità ma dalla tecnologia, invitandoci a riflettere sulla nostra relazione con la vanità. Già il 2023 si era dimostrato un anno ricco di piccole conquiste per Chiara che, dopo la vittoria del contest del Green Valley Pop Fest di Radio105 e la pubblicazione del suo primo singolo, ottiene la possibilità di curare l’opening delle date siciliane della cantautrice romana Mille e di Matteo Alieno, concorrente di X-Factor 2023. Nello stesso anno, presta la sua voce a I Giocattoli, dividendo il palco con Cimini e Divi de I Ministri. Nel 2024 è fra gli artisti della line-up del concertone del Primo Maggio a Palermo, sul palco dell’Averna Spazio Open ai Cantieri Culturali della Zisa. Il 13 luglio, ad un giorno dall’uscita di “Corona di Curcuma” calca il palco dell’Rds Summer Festival, nella data di Messina, insieme ad artisti come Alessandra Amoroso, Gaia, Olly e Coma Cose.