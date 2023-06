VIDEO | Dalla passione per i cannoli alla malattia, il pasticciere portoricano Antonio Bachour si racconta a Palermo

Nel 2018 è stato nominato come "Best pastry chef" ed è oggi tra i più accreditati al mondo. Per tre giorni ha portato la sua passione e le sue conoscenze nel capoluogo in un corso di alta pasticceria all'accademia Mag, dove ha presentato le sue nuove creazioni “Petits Gâteaux in stile Bachour”, dolci coloratissimi preparati con prodotti siciliani, dall'arancia al pistacchio di Bronte. "Nei miei dolci c'è tanta Sicilia"