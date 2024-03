Fa lo chef in tv nel programma di Antonella Clerici, ricevuto dall'amministrazione comunale di Bagheria

L'amministrazione comunale, in particolare il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, ha incontrato oggi mercoledì 6 marzo lo chef bagherese Fabio Potenzano per consegnargli, insieme all'assessore al Turismo Provvidenza Tripoli, promotrice dell'iniziativa, una pergamena di merito.

"Potenzano, orgoglio bagherese - si legge in una nota del Comune - da alcuni anni fa parte degli chef del programma televisivo di Rai 1: 'E' sempre Mezzogiorno', condotto da Antonella Clerici. Nel programma lo chef bagherese si è sempre impegnato a far conoscere le eccellenze gastronomiche del nostro territorio, raccontando e preparando i piatti tipici della tradizione della Città delle ville e del gusto".

Fabio Potenzano, dopo essersi diplomato presso l'Istituto di Erice Casa Santa di Trapani, ha iniziato la sua carriera lavorando in ristoranti ed hotel in giro per l'Italia, da Cortina alla Costa Smeralda, da Bolzano a Verona. "Fabio - dicono dal Comune - ha partecipato con successo a numerose competizioni gastronomiche sia in Italia che all'estero, ottenendo prestigiosi riconoscimenti e medaglie. Dal 2014 è membro della “Nazionale Italiana Cuochi”, confermando il suo talento nella cucina professionale. Lo chef Potenzano insegna all'alberghiero Pietro Piazza di Palermo. Gestisce un ristorante “Tutti a tavola”, a Bagheria, dove continua a sorprendere i clienti con le sue creazioni culinarie uniche. Un altro aspetto importante della sua carriera sono le esperienze televisive. Ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico come membro del cast “Detto fatto” su Rai 2 condotto da Caterina Balivo, approda successivamente su Rai 1 per partecipare a tutte e le edizioni (in questo momento sono giunti alla 4a) di “È sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici. La sua competenza e la sua passione per la cucina lo hanno reso uno degli chef più acclamati del Bel Paese, conquistando il palato a suon di gustosi piatti".