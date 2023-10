Giovani cuochi di Ted a Los Angeles: stage con Celestino Drago, lo chef di Hollywood

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I giovani e il… Drago, lo chef Celestino che, partito da Galati Mamertino, piccolo centro del profondo Messinese, ha sfondato a Los Angeles aprendo una catena di ristoranti e catering, regalando un’interpretazione della cucina siciliana e italiana amata anche dai divi di Hollywood. Lo chef Celestino Drago, che grazie al contributo di IoComproSiciliano - associazione impegnata nel campo dell’internazionalizzazione delle realtà agroalimentari ed artigianali della Sicilia - ha avviato una collaborazione con Ted Formazione professionale, diventerà ‘prof’ dei ragazzi che frequentano i corsi professionali di cucina.

Un’amicizia suggellata a pranzo nel ristorante didattico di Ted, locale gestito interamente da docenti e allievi a Misilmeri, in viale Europa 556, esempio unico di locale ‘vero’, aperto al pubblico, in Sicilia, totalmente affidato a formatori e studenti. Drago è stato accolto dal direttore di Ted Formazione professionale, Toni Marfia, da Davide Morici e Giovanni Callea per Io Compro Siciliano, e da Gaspare Vitrano, parlamentare regionale e presidente della commissione Attività produttive all’Ars.

All’orizzonte, la possibilità, per dodici allievi, di coronare gli studi di gastronomia e cucina di Ted con stage e tirocini formativi estivi nei ristoranti della famiglia Drago, che costituiscono un polo di assoluto riferimento nella metropoli californiana. Emozione ma anche tanta maestria, e soprattutto desiderio di imparare la ricetta per l’autentico salto di qualità, negli occhi e nelle mani dei ragazzi, che hanno offerto a Drago e agli altri ospiti un raffinato menù completo: per antipasto focaccia con caviale di melanzane, stracciatella e gambero rosso marinato; caponata di capone con fogliame di mandorle, cipolla caramellata e scaglie di cioccolato al 95%. Primo, spaghetti trafilati in bronzo con crema di crostacei, polpo e tartare di gambero rosso. Secondo, dentice in bellavista con concassé di verdurine di stagione al vapore. Dessert, cassata al forno.