Cesare Cremonini torna allo Sperone, inaugurato il campo sportivo della scuola Pertini

Allo Sperone nasce un nuovo campo sportivo polifunzionale con il progetto "Io Vorrei", voluto Cesare Cremonini in occasione del lancio del suo disco "La ragazza del futuro" uscito l’anno scorso. Sostenuto da Intesa Sanpaolo Assicura, è stato inaugurato questa mattina in compagnia del cantautore bolognese.

La nuova struttura, che sorge all'interno dell’istituto scolastico comprensivo Sperone-Pertini, gode di alcuni spazi sportivi polifunzionali che, sempre quest’anno, sono stati realizzati anche in altre scuole d'Italia, insieme a progetti di inclusione educativa. Un intervento concreto di riqualificazione delle aree urbane, a supporto degli istituti e dei ragazzi, nato dall’ascolto delle loro esigenze e dei loro obiettivi per poter vivere la scuola ancora di più come un luogo di aggregazione e di inclusione.

Presenti all'inaugurazione, oltre a Cremonini, anche Mauro Palonta di Intesa Sanpaolo Assicura. Il progetto ("Io Vorrei") è ideato dal cantautore bolognese in collaborazione con Giulio Rosk e Intesa Sanpaolo Assicura “con l’obiettivo - si legge in una nota di Intesa San Paolo - di promuovere la ricerca della bellezza come valore e realizzare opere di riqualificazione urbana, un gesto concreto per creare opportunità, riaccendere la speranza e raccontare la storia del nostro domani attraverso periferie simbolo".

L’iniziativa - nata nei quartieri Sperone a Palermo, Ponticelli a Napoli e sui muri di Ostia a Roma - attraverso la realizzazione di opere d’arte permanenti che raffigurano il volto dei bambini del posto, i cui occhi rappresentano lo sguardo sul futuro, prosegue ora attraverso la realizzazione di campi sportivi polifunzionali.