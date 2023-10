VIDEO | Cesare Cremonini inaugura il campo sportivo dello Sperone e gioca a calcio con i bimbi: "Che gioia essere qui"

Il cantautore bolognese, tornato in città per "Io Vorrei", un progetto di rigenerazione urbana del quartiere nata in occasione del lancio del suo album "La ragazza del futuro". Immagini per gentile concessione di Lilia Ricca