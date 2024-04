Nella sede del centro studi Pio La Torre la presentazione de "L’epoca culturale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Non il solito magazine ma uno spazio di riflessione e dibattito attorno al panorama della cultura, con news sempre aggiornate su eventi di largo interesse, recensioni di libri, film e mostre, ma anche una grande attenzione all’ampio mondo dei social, dell’editoria, del cinema, del teatro e dell’arte. Sarà presentato 11 di mercoledì 24 aprile nella sede del Centro Studi “Pio La Torre”, in via Umberto Boccioni 206, “L’Epoca Culturale”, nuova testata diretta da Giuseppina Tesauro, sociologa e giornalista, componente del Comitato scientifico del Centro Studi e iniziative culturali “Pio La Torre”.

“Il mediterraneo scarl impresa sociale”, l’editore della nuova testata che, alla fine della presentazione, comincerà la sua avventura andando online con i servizi e le rubriche in programma. "Certamente qualcuno si potrebbe chiedere il perché di un’altra testata che parli di cultura – spiega la direttrice, impegnata da molti anni in attività sociali, educative e solidaristiche per la diffusione della cultura e della legalità, rivolte soprattutto ai più giovani. – ma ci siamo accorti che mancava uno sguardo globale su alcuni aspetti di questo mondo. Vogliamo, quindi, offrire un’occasione per avventurarsi in un universo affascinante, dove la cultura prenda vita in ogni pagina e dove le passioni possano trovare nutrimento e ispirazione. Non ci limiteremo alla semplice narrazione degli eventi, ma cercheremo di offrire un punto di vista diverso, per esempio sulle tendenze socioculturali in costante evoluzione del panorama nazionale. Uno spazio vibrante, progettato, per stupire e ispirare anche con le eccellenze del mondo artistico. Ma solo per fare quale esempio". Una bella avventura “L'Epoca Culturale, il luogo ideale nel quale la cultura prenderà vita.