Al centro Santa Chiara all’Alberghiera l'associazione Crocerossine d’Italia incontra don Enzo Volpe

Una rappresentanza di socie della sezione di Palermo #crocerossineditalia , ha incontrato Don Enzo Volpe Direttore del Centro Santa Chiara all’ Alberghiera, per consegnare, viveri destinati ai neonati del quartiere e ai bambini che frequentano l’oratorio. “Siamo grate per la risposta solidale dei benefattori che hanno sostenuto con sensibilità la nostra iniziativa”, dichiara la Presidente della Sezione di Palermo, Anna di Marzo, che precisa come il progetto denominato “gocce di solidarietà “, rivolto verso chi ha bisogno di aiuto, giunge alla pausa estiva per riprendere il prossimo autunno con nuove attività . “l’impegno delle Socie della Sezione di Palermo, sin dall’inizio, è stato orientato alle donazioni benefiche, con particolare attenzione alle fasce più bisogne dei quartieri cittadini ad alta densità di popolazione extra comunitaria che, in questo momento di crisi economica legata alla pandemia, potrà ricevere gli aiuti di cui necessita”.