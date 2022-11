VIDEO | "A casa di Nina", dove gli anziani malati di Alzheimer possono tornare ad avere una vita

Non perdere l'autonomia e ridare speranza ai familiari. Sono gli obiettivi del centro diurno dell'associazione "no profit" rivolta a persone con patologie cognitive. Tante le attività proposte - dai laboratori di pittura a quelli di matrice spazio temporale - con la supervisione di diversi professionisti. Chiesto soltanto un contributo per le spese