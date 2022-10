Il centro Raffaello di Palermo alla fiera di Padova dedicata all’arte contemporanea

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dare continuità al percorso già intrapreso con gli artisti, valorizzandone il talento ed esaltando le potenzialità delle nuove leve contemporanee che, con il loro gusto e il loro stile, hanno già riscosso grande consenso tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Con questo spirito, il Centro d’arte Raffaello di Palermo si appresta a partecipare ad “ArtePadova”, in programma nella città veneta tra l’11 e il 14 novembre. Nello specifico, la trentaduesima edizione della Fiera, un evento speciale e ricco di potenzialità.

“Non si tratta – spiega il critico d’arte Giuseppe Carli – semplicemente di un luogo dove esporre le opere ma anche di un momento dedicato al confronto, nell’ambito del quale discutere e intraprendere nuove visioni future e collaborazioni con altri operatori del settore, finalizzate alla crescita degli artisti”. Una preziosa occasione per analizzare e studiare gli ambiti verso i quali l’arte contemporanea si dirige, insieme ai concetti e agli stili con cui si esprime. “Lo stand – spiega il critico in merito alla partecipazione degli artisti della galleria palermitana – sarà l’occasione per raggiungere un vasto pubblico e diventare mezzo di trasmissione culturale del patrimonio storico e artistico”.

Una visione condivisa in toto da Sabrina Di Gesaro, direttore artistico del Centro d’arte Raffaello, che sottolinea l’importante opportunità di presentare, nell’ambito della mostra-mercato di arte moderna, il risultato delle attività svolte nel tempo dalla galleria, in uno dei distretti fieristici più produttivi d’Europa. A Padova, sarà presente una selezione di opere di artisti storicizzati quali Renato Guttuso, cosmopoliti come Nicholas Stedman e di talenti emergenti come Giuseppe Bartocci, Ziganoi, Roberto Fontana, Baldassare Orlando e Pierdonato Taccogna.

Proprio in considerazione della forte risonanza di “ArtePadova”, il Centro d’arte Raffaello ha deciso di esporre, grazie all’ausilio della piattaforma raffaellogalleria.com, tutti gli artisti appartenenti, in esclusiva, alla scuderia della galleria per offrire indistintamente tale opportunità di visibilità nel contesto di una vetrina di altissimo profilo.

“L'arte è una scelta di vita – sottolinea Giuseppe Carli - che richiede un'assiduità intensa e continua, fatta non solo di sviluppo commerciale ma di passione ed istinto”. Elementi che, con la direzione artistica di Sabrina Di Gesaro, hanno trovato una combinazione armoniosa, in linea con la creatività e le emozioni ma anche con le esigenze del mercato contemporaneo, all’insegna di una sintesi perfetta che, proprio in occasione della Fiera, sarà possibile ammirare. Di particolare importanza, anche l’apertura al collezionismo, una scelta strategica che, partendo dalla Sicilia, si rivolge ad altri scenari. Un evento “clou” che, di fatto, segna un nuovo percorso per il Centro d’arte Raffaello, che a Palermo opera nelle sedi di via Emanuele Notarbartolo 9/e, via Resuttana 414 e, naturalmente, attraverso la piattaforma dedicata all’e-commerce e al dialogo con gli utenti.