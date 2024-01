Cento maledizioni d'amore: il nuovo singolo della palermitana Erika Giannusa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cento Maledizioni d'amore (testo e musica di Erika Giannusa, arrangiamento pianistico di Erika Giannusa, produzione dello studio Mix-Online di Biella), il nuovo singolo di Erika Giannusa, dal 19 gennaio su tutti i digital stores e sul canale Youtube della cantautrice palermitana. Tema cardine del brano è un amore impossibile e per questo maledetto. La canzone è una sorta di antidoto contro il filtro d'amore, una specie di esorcismo dell'amore, fatto per sopravvivere alla più aspra quotidianità, quella delle scelte, delle distanze, delle responsabilità, della cruda realtà. Non sempre l'amore è realizzabile e per questo può procurare sofferenze, dalle quali ci si vuole allontanare per riprendere in mano le redini della propria esistenza, pur conservando il ricordo di ciò che è stato. Nel brano il dedicatario della canzone viene maledetto in quanto responsabile d'essere stato il Cupido che ha scoccato la freccia della scintilla amorosa, pur sapendo che si sarebbe trattato di un amore impossibile.

La maledizione d'amore è inoltre sia una antifrasi che un ossimoro in termini, che trova i suoi precursori poetici in Ovidio con i suoi "Rimedi contro l'amore", passando per il catulliano "Odi et Amo", ma anche per i più recenti componimenti di Alda Merini come quelli della raccolta "Maledizioni d'amore" ; dunque la canzone di Erika Giannusa si inscrive nel genere poetico dell'invettiva amorosa, che per questo però non vuole relegare tutto l'amore a futile o dannoso ma ne racconta una particella tra le più insidiose, quella appunto dell'impossibilità. Il brano ha un forte sapore spagnoleggiante, arabo e mediterraneo al tempo stesso, però vengono introdotte sonorità trap nell'uso dall' hi -hat e dalla cassa. C' è quindi una volontà di collegarsi alle proprie origini e di attualizzarle alle sonorità più recenti. Il pianoforte, interamente arrangiato e registrato dall'autrice, è di matrice classica e parte da una idea di Habanera. L'arrangiamento nel suo complesso è stato curato dallo studio Mix-online di Biella così come il mix ed il master del brano.