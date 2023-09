"Cento giorni a Palermo", il film su Dalla Chiesa in onda sulla Rai

Il 3 settembre 1982, a Palermo, veniva assassinato in un agguato mafioso il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nell’attentato furono uccisi anche sua moglie, Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Alla vigilia dell’anniversario della strage di via Carini, sabato 2 settembre alle 21.20 su Rai 3, andrà in onda il film di Giuseppe Ferrara “Cento giorni a Palermo” (1984).

La pellicola racconta il periodo in cui Dalla Chiesa fu nominato prefetto del capoluogo siciliano, prima dell’attentato. Nel cast, Lino Ventura, Giuliana De Sio, Arnoldo Foà, Lino Troisi, Stefano Satta Flores. Il racconto della figura pubblica e la vicenda privata del generale s’intrecciano con profondità ed equilibrio, grazie al rigore e alla mano sicura del regista, veterano del genere biografico e giudiziario. Merito di Ferrara è anche quello di dotare il film di una traccia d’inchiesta molto precisa, pur avendo cominciato a realizzare il lavoro a pochi mesi dal tragico attentato: la tensione è continua, alimentata dal tema costante dello scontro del protagonista con un’istituzione ostile e a tratti collusa con la mafia. Molto potente l’interpretazione di Lino Ventura, in un azzeccato contrappunto con la delicata e leale presenza di Giuliana De Sio.