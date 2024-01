I cento anni dell’Inner Wheel, anche i club di Palermo festeggiano l'anniversario

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella splendida cornice del SS. Salvatore, esempio di barocco siciliano, il 10 gennaio - giornata ufficiale dell’Inner Wheel Day, in cui tutti i club del mondo festeggiano l’anniversario dell’ Associazione - si è svolta, organizzata dai Club della città di Palermo, la cerimonia di celebrazione del centenario dell’Inner Wheel, nato a Manchester il 10 gennaio 1924. Alla presenza delle autorità civili , del Rettore dell’oratorio Mons.Gaetano Tulipano, del Sindaco Roberto Lagalla, degli assessori Maurizio Carta e Giampiero Cannella, e delle autorità Innerine e Rotariane, si è assistito al concerto del centenario eseguito dall’orchestra a fiati del Conservatorio di Stato Scarlatti di Palermo.

La serata, condotta da Cinzia Gizzi, è stata introdotta dalla Past Presidente nazionale Angela Farina con il saluto alle autorità alla quale è seguito il saluto delle Presidenti Inner Wheel. Per il club di Palermo Sabrina Varia Di Pasquali, per il club Palermo Igea Niny Piazza De Nicola, per il club Palermo Centro Donata Guaia, per il club Palermo Mondello Giovanna Mauro ,per il club Palermo Normanna Angela Fundaro’, per il club Palermo Rosa Dei Venti Teresa Bongiorno. I suddetti club, che da sempre offrono un lodevole servizio sul territorio, in occasione del centenario Inner Wheel, per lasciare un segno tangibile della giornata celebrativa, hanno deciso di restaurare il “S.S.Crocifisso del 700 presso l’ Ecce Homo”, che ultimato il restauro sarà collocato durante la Settimana Santa presso la chiesa di Sant’ Antonio Abate in Via Roma.

Per il servizio dei club service, e la fattiva collaborazione con le istituzioni, è stato siglato già nel 2023 un protocollo d’intesa con il Comune di Palermo, per la realizzazione di progetti comuni a beneficio della nostra città. La Presenza del Sindaco Roberto Lagalla, degli assessori Giampiero Cannella e Maurizio Carta anche in veste di Presidente del Rotary club Palermo, hanno dimostrato ancora una volta come dopo cento anni di storia, le migliaia di socie Inner Wheel hanno profuso dedizione, tempo, servizio, nel creare sviluppo e incidere con le loro attività nel panorama nazionale e internazionale Dopo il Concerto, è seguita la cena di gala, con la partecipazione di quasi 100 socie dei club Inner Wheel presso l’ ‘Hotel Centrale che hanno brindato all’amicizia dei club, valore fondamentale della più grande associazione femminile nel mondo che è rappresentata con sei delegate presso l’Onu per la tutela e il monitoraggio sulle fasce deboli.