VIDEO | Scenario, i volti dello spettacolo immortalati da Sellerio in mostra al Massimo per il suo centenario

“Scenario. Volti dello spettacolo” è il titolo della mostra inaugurata ieri nella sala Pompeiana del Teatro Massimo nel giorno del centenario della nascita di Enzo Sellerio. Il grande fotografo ed editore siciliano è nato, infatti, a Palermo il 25 febbraio 1924; e con la mostra che raccoglie 40 scatti, dei quali 14 inediti, inizia l’anno di celebrazioni in suo onore, con una serie di iniziative: mostre a tema, murales e installazioni nei luoghi da lui fotografati, itinerari cittadini e libri dedicati alla sua opera.

Organizzata da Sellerio editore insieme con il Teatro Massimo e curata da Sergio Troisi e Olivia Sellerio, “Scenario” sarà visitabile dal 26 febbraio al 31 marzo dalle 9 alle 17.30. La mostra sarà inserita nel percorso delle visite guidate al teatro; vi si potrà accedere anche direttamente con un distinto biglietto d’ingresso di 3 euro.

Tra le 40 fotografie, foto di scena e ritratti, balletti di Aurel Milloss, il grande coreografo ungherese dal ’57 al ’59 direttore del corpo di ballo del Teatro Massimo; di attori di prosa, come una Alida Valli, bellissima, quasi fosse in posa, e invece sorpresa dietro le quinte, un attimo prima di entrare in scena; o Tino Buazzelli, colto al trucco nel camerino del Teatro Bellini. E ancora musicisti come Virgil Thompson nel suo appartamento al mitico Chelsea Hotel di New York, o Igor Stravinskij, nel suo concerto palermitano del 21 novembre 1963, che armeggia dinanzi alla partitura con due paia di occhiali. Questa mostra, che copre un arco temporale che va dal ʼ56 al ʼ66, un decennio felicissimo per la musica, il balletto, i teatri della nostra città, restituisce l’umore, l’aria, la temperatura di un’epoca e di un mondo, in un memorabile racconto per immagini del fotografo siciliano. La traccia da lui segnata rimane unica nel panorama dell’editoria contemporanea e della storia della fotografia.

Sono circa centomila gli scatti nell’archivio di Enzo Sellerio, la maggior parte dei quali tuttora inediti. "È un tesoro – dice la figlia Olivia – un regalo, è il suo racconto che continua a sorprenderci, il suo sguardo che ci accompagna, è la sua voce che ci esorta, ci avvisa, ci diverte e commuove, è memoria e sentimento di un tempo, che con mio fratello Antonio intendiamo poco a poco, a partire da ora, condividere con tutti coloro che vorranno accogliere la sua opera e lasciarsene incantare, cominciando dalla sua, la nostra Palermo".

"Siamo onorati – ha detto il soprintendente del Teatro Massimo, Marco Betta – di collaborare con la Casa Editrice Sellerio per la realizzazione della mostra “Scenario. Volti dello spettacolo”, in occasione del centenario della nascita di Enzo Sellerio, grandissimo fotografo ed editore italiano e uomo di cultura che ha illuminato i cammini artistici del nostro paese con uno sguardo internazionale". All’inaugurazione, presenti tra gli altri, il sindaco Roberto Lagalla con il vicesindaco e assessore alla Cultura, Giampiero Cannella, e l’assessore alla Rigenerazione urbana, Maurizio Carta.